Altri punteggi stellari per Samsung Galaxy S7

Abbiamo il piacere di tornare a parlare, per l’ennesima volta, del Samsung Galaxy S7, futuro device di top gamma prodotto dal noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung. Tale smartphone, come ormai abbiamo appreso dai molti rumors trapelati sulla rete nel corso delle ultime settimane, dovrebbe essere presentato intorno al 21 febbraio 2016, presso un evento appositamente organizzato, il Samsung Galaxy Unpacked 2016. Molto potente e performante, il Samsung Galaxy S7, sin dalle prime indiscrezioni e voci di corridoio che lo hanno riguardato, è stato incensato come un apparecchio telefonico dalle elevate prestazioni, ed in effetti, più passa il tempo, e più tutte queste informazioni trovano delle conferme. Effettivamente, si è già detto che il Samsung Galaxy S7, molto probabilmente, avrà alcune diverse versioni, le quali, a seconda del mercato di riferimento, saranno dotate di un diverso processore. E negli ultimi tempi, finalmente, stanno trapelando alcuni benchmark che mostrerebbero i risultati dei primi testi di questi smartphone coi relativi processori. Alcuni giorni fa, proprio a tal proposito, avevamo parlato di un test del Samsung Galaxy S7 con in dotazione il processore Exynos 8890, mentre di recente è stata anche testata la versione col processore Qualcomm Snapdragon 820. Quest’ultima versione, ancora una volta, ha stupito tutti, totalizzando dei punteggi praticamente simili a quelli di un buon computer portatile. Lecito, quindi, attendersi grandi cose dal Samsung Galaxy S7, che si sta rivelando sempre più sorprendente.