Ecco le dimensioni del Samsung Galaxy S7

A rischio di apparire noiosi e ridondanti, vogliamo parlarvi ancora una volta del Samsung Galaxy S7, che, come oramai ben sanno i maggiori appassionati, esperti e addetti ai lavori nel settore della telefonia mobile, tra ormai pochi mesi si laureerà, presumibilmente, come il maggiore device di top gamma mai prodotto dalla nota azienda tecnologica asiatica. Si è fatto un gran parlare, in effetti, in questi ultimi mesi, del Samsung Galaxy S7 e delle sue elevatissime prestazioni. Tale smartphone, infatti, non solo dovrebbe migliorare in maniera sensibile le migliori caratteristiche dei suoi illustri predecessori, ossia gli apparecchi appartenenti alla gamma S6, ma probabilmente presenterà anche alcune funzionalità inedite, che lo renderanno ancora più interessante ed appetibile. Oggi, invece, vogliamo parlarvi di una questione un po’ più superficiale ed estetica, ma che dovrebbe aiutarci a capire meglio come potrebbe materialmente essere questo Samsung Galaxy S7. Infatti, secondo alcuni render in 3D (comunque non confermati in via ufficiale), il Samsung Galaxy S7 potrebbe avere le seguenti dimensioni: 14,33 centimetri di altezza, 7,1 centimetri di lunghezza e circa 7 millimetri di profondità. Si parla anche delle dimensioni di quella che dovrebbe essere la versione Premium di tale dispositivo, che ovviamente sarebbe di poco più grande: 16, 33 centimetri di altezza, 8,2 centimetri di lunghezza e circa 7,8 millimetri di spessore.