Ecco il Samsung Galaxy J1 Mini

Per quel che concerne il settore della telefonia mobile di casa Samsung, nel corso delle ultime settimane, ci siamo concentrati in particolare sugli attuali (e futuri, come nel caso dell’attesissimo Samsung Galaxy S7) device di top gamma, o comunque di fascia media, prodotti o in fase di sviluppo dal noto colosso tecnologico asiatico. Non è, pertanto, un’assurdità, se uno smartphone come il Samsung Galaxy J1 Mini, molto meno pretenzioso e destinato inevitabilmente ad essere messo in commercio nei mercati più emergenti, sia passato praticamente inosservato. Comparso sul database dell’autorevole GFXBench, il Samsung Galaxy J1 Mini, revisione economica del Samsung Galaxy J1 (che già di per sé non può definirsi propriamente un telefono cellulare di top gamma…), presenta una serie di caratteristiche e di peculiarità tecniche francamente mediocri, quasi dimenticabili. Il suo display, infatti, avrà una dimensione di appena 4 pollici, con risoluzione a 480x800 pixel (quasi una miseria, se si pensa che i più performanti ed innovativi dispositivi telefonici si incamminano verso il 4K). Il Samsung Galaxy J1 Mini dovrebbe essere dotato di una RAM da appena 1 GB, accompagnato da uno storage interno da circa 8 GB. Anche le indiscrezioni sulle due fotocamere di questo smartphone lasciano alquanto interdetti: si parla, infatti, di 5 megapixel per quella posteriore, e di appena 1,3 megapixel per quella frontale. Non si conosce ancora la data d’uscita né il prezzo ufficiale di questo device, il quale comunque molto difficilmente raggiungerà i 100 dollari.