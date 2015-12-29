Samsung Galaxy Note 3 non avrà Lollipop 5.1.1?

In questi giorni conclusivi del mese di dicembre, torniamo ancora una volta a parlare del chiacchieratissimo Samsung Galaxy Note 3, phablet di terza generazione prodotto circa un anno e mezzo fa dalla nota azienda tecnologica sudcoreana Samsung. Nel corso delle ultime settimane, infatti, Samsung Galaxy Note 3 e relative revisioni sono riusciti ad ottenere prepotentemente l’attenzione dei maggiori appassionati ed esperti del settore della telefonia mobile, soprattutto a causa della notevole confusione strettamente correlata con i vari update e aggiornamenti dei sistemi operativi. Difatti, pochi giorni fa, il Samsung Galaxy Note 3 Neo, revisione un po’ meno potente e performante del Samsung Galaxy Note 3, si è aggiornato al tanto agognato sistema operativo di Android Lollipop 5.1.1, l’ultimo Lollipop disponibile, dal momento che gli succederà Android Marshmallow. E tuttavia, stessa sorte, incredibilmente, non è toccata al “capostipite” di questa famiglia di phablet, lasciando quindi il già citato Samsung Galaxy Note 3 all’oramai obsoleto Android Lollipop 5.0. Questo significa forse che il Samsung Galaxy Note 3 non si aggiornerà, nel prossimo futuro, ad Android Marshmallow? In tal senso non vi sono delle conferme ufficiali, tuttavia le voci finora pervenuteci sono piuttosto incoraggianti. Difatti, pare che Samsung (che al momento starebbe lavorando proprio per dotare alcuni suoi device di Marshmallow), relativamente al phablet di terza generazione, abbia deciso di non perdere tempo nel tentativo di rendere compatibile Lollipop 5.1.1, ma di farlo passare direttamente al nuovissimo sistema operativo Android.