Samsung Galaxy Note 5 a fine gennaio?

In questi ultimi giorni di dicembre, che ci separano dall’arrivo del nuovo anno, torniamo a parlare di uno fra i migliori device mai prodotti dal noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung. Il Samsung Galaxy Note 5, infatti, phablet di quinta generazione presentato in via ufficiale lo scorso mese di agosto dall’azienda asiatica, ha finora conquistato la critica ed il pubblico per via delle proprie elevate prestazioni (nonostante un evidente difetto di fabbrica riguardante la S-Pen). Anche se, in verità, questo entusiasmo non è stato raccolto a livello globale. Difatti, come ben sappiamo, il Samsung Galaxy Note 5 è stato finora commercializzato solo in alcuni paesi del continente asiatico e di quello americano. Lasciando, pertanto, in disparte tutte le nazioni appartenenti all’Unione Europea, con buona pace dei tanti utenti che avevano addirittura dato vita ad una petizione, nella speranza di poterlo utilizzare. Finalmente, in questi giorni di festività natalizie, pare che le cose, in merito, abbiano iniziato a muoversi. Già pochi giorni fa, in effetti, avevamo discusso della possibile data dell’approdo del Samsung Galaxy Note 5 nel Vecchio Continente. Adesso, le ultime indiscrezioni, parlano di una diffusione nel Regno Unito che potrebbe avvenire verso la fine di gennaio del 2016, confermando quindi parzialmente quanto detto finora. E per quanto riguarda l’Italia? Pare che, nel Belpaese, il Samsung Galaxy Note 5 vedrà la luce verso febbraio 2016. Certamente non una bellissima notizia, visto che per quella data dovrebbe essere già previsto l’arrivo del Samsung Galaxy S7.