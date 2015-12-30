Samsung Galaxy S7 avrà DUO PIXEL?

Mancano ormai pochissimi giorni all’arrivo del 2016, anno che, restando nel settore tecnologico della telefonia mobile gestita dal colosso asiatico Samsung, ci consegnerà il nuovissimo device di top gamma dell’azienda sudcoreana, il Samsung Galaxy S7. Tale smartphone, tenendo per buone le numerose indiscrezioni e voci di corridoio circolate su internet nel corso delle ultime settimane, dovrebbe infatti essere presentato in via ufficiale nella seconda metà di febbraio, per poi essere immesso sul mercato internazionale a partire dal mese di marzo. E, com’è quasi naturale che sia, già da diversi mesi il Samsung Galaxy S7 è entrato in un interminabile ciclone di rumors fra i più disparati, facendo ben intendere come questo apparecchio telefonico fosse atteso dai maggiori esperti, appassionati e addetti ai lavori. Fra i vari aspetti più chiacchierati del Samsung Galaxy S7, vi è sicuramente quello relativo alla fotocamera. Anche noi, in effetti, abbiamo fornito numerose notizie ed indiscrezioni riguardanti questa caratteristica, ed un’ulteriore novità potrebbe rimescolare le carte in tavola. Difatti, negli ultimi giorni di novembre, Samsung ha depositato il brevetto di una nuova tecnologia chiamata DUO PIXEL, la quale, secondo alcuni addetti ai lavori, dovrebbe comportare dei grossi cambiamenti proprio per quel che concerne le fotocamere degli apparecchi telefonici rendendole molto più veloci e, forse, migliorandone la qualità. Va detto che, se dovesse essere così, non ci sarebbero comunque certezze circa un suo immediato utilizzo nel Samsung Galaxy S7, sebbene in merito ci siano buone possibilità.