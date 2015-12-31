Samsung Galaxy A3 e A5 in uscita a gennaio

Nelle battute finali di questo mese di dicembre, che ci accompagneranno nel 2016, torniamo a discutere, per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dal colosso tecnologico sudcoreano Samsung, della chiacchieratissima gamma A. Come ben, sappiamo, infatti, di recente l’azienda asiatica ha deciso di revisionare alcuni propri vecchi smartphone, tra i quali il Samsung Galaxy A3, il Samsung Galaxy A5 ed il Samsung Galaxy A7, e di reimmetterli nel mercato con delle caratteristiche tecniche più appetibili e più compatibili con le attuali tecnologie, trasformandoli in device di fascia media. Proprio pochi giorni fa, in effetti, abbiamo presentato le caratteristiche tecniche di questi tre apparecchi, e adesso pare che finalmente sia vicina anche una possibile data d’uscita dei primi due già citati. Secondo alcune indiscrezioni trapelate da un noto sito olandese, infatti, sembra che il Samsung Galaxy A3 ed il Samsung Galaxy A5 siano ormai prontissimi a registrare il proprio debutto sul mercato della telefonia mobile europeo (ricordiamo, infatti, che in alcuni paesi come la Cina sono già usciti diverse settimane fa), il quale, a quanto sembra, dovrebbe avvenire pochi giorni dopo le feste. Infatti, dando per buone queste voci trapelate dai Paesi Bassi, il Samsung Galaxy A3 ed il Samsung Galaxy A5 metteranno piede sul territorio europeo a partire dall’8 gennaio 2016.