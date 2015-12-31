Ecco i prezzi del Samsung Galaxy A3 e A5

In quest’ultimo giorno del 2015, abbiamo deciso di concentrare la nostra attenzione su alcuni dei device targati Samsung più interessanti degli ultimi tempi. Come ben sappiamo, infatti, di recente il noto colosso asiatico ha deciso di rinnovare la gamma A, ricostruendo praticamente da zero alcuni apparecchi telefonici appartenenti a questa famiglia. Tali smartphone sono il Samsung Galaxy A3, il Samsung Galaxy A5 ed il Samsung Galaxy A7, e, con la loro presentazione ufficiale oramai sempre più vicina, è naturale che le indiscrezioni e le voci di corridoio su di essi vadano a moltiplicarsi. Proprio poche ore fa, ad esempio, abbiamo riportato la probabile data d’esordio sul mercato della telefonia mobile dei primi due dispositivi citati, che dovrebbe essere l’8 gennaio 2016. E adesso, grazie ad un ulteriore rumor, possiamo fornire quello che dovrebbe essere il loro prezzo ufficioso. Un noto rivenditore online tedesco, infatti, rivela che il Samsung Galaxy A3, il meno performante del lotto (e, di conseguenza, il più economico dei tre), dovrebbe avere un prezzo d’esordio, perlomeno in Germania, di 329 euro. Più caro invece, come già preventivato, il Samsung Galaxy A5, il cui costo, sempre in terra teutonica, dovrebbe aggirarsi sui 429 euro. E l’Italia? Al momento non ci sono informazioni certe riguardanti i prezzi di questi due smartphone, i quali comunque non dovrebbero distanziarsi troppo da quelli tedeschi.