Samsung Galaxy S6 ed S6 Edge si aggiornano ancora

Siamo finalmente entrati nel 2016, il nuovo anno che, parlando del settore della telefonia mobile, dovrebbe regalarci numerose interessantissime novità per quel che concerne gli apparecchi telefonici prodotti dal noto colosso tecnologico asiatico Samsung. E, cogliendo l’occasione per porgervi i nostri migliori auguri, ci concentriamo momentaneamente su una serie di device usciti ad aprile dello scorso anno, ma che tuttavia rappresentano ancora il top dell’intera gamma di smartphone e phablet mai realizzati dall’azienda sudcoreana. Stiamo parlando, ovviamente, del Samsung Galaxy S6 e del Samsung Galaxy S6 Edge, fra i migliori e più performanti dispositivi telefonici presenti sul mercato, in attesa dell’uscita del loro successore, il Samsung Galaxy S7. Pochi giorni fa, infatti, intorno alla metà del mese di dicembre, il Samsung Galaxy S6 ed il Samsung Galaxy S6 Edge hanno ricevuto un nuovo aggiornamento, basato, ancora una volta, sul sistema operativo di Android Lollipop 5.1.1. La curiosità è che questo nuovo update, nel panorama europeo, ha per una volta visto l’Italia come corsia preferenziale, diffondendosi quindi subito nel Belpaese. Va specificato, però, che ci riferiamo, al momento, solamente del Samsung Galaxy S6 e del Samsung Galaxy S6 Edge brandizzati Vodafone: gli altri operatori, almeno per un primo momento, dovranno ancora attendere. Cosa aspettarsi da questi update? In realtà, nulla di rivoluzionario: solite migliorie varie e correzioni di alcuni bug, che comunque non fa mai male.