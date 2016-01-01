Ecco il Samsung Galaxy A7

La gamma A di apparecchi telefonici prodotti dalla nota azienda tecnologica sudcoreana Samsung è stata forse quella che, nel corso degli ultimi mesi del 2015, è stata maggiormente sotto l’attenzione dei più importanti esperti, appassionati e addetti ai lavori nel settore della telefonia mobile. Non solo è in uscita, proprio sotto questa gamma, un nuovo dispositivo di fascia medio-alta, ossia il Samsung Galaxy A9, ma alcuni device già usciti in passato, ossia il Samsung Galaxy A3, il Samsung Galaxy A5 ed il Samsung Galaxy A7, sono stati ripresi dal colosso asiatico per essere revisionati e ricreati da zero, in modo da essere più appetibili per l’attuale clientela di Samsung. Il Samsung Galaxy A7 è indubbiamente il più interessante dell’intero lotto, dal momento che le sue caratteristiche tecniche descrivono uno smartphone piuttosto importante, le cui prestazioni dovrebbero essere più che discrete. A dicembre, il Samsung Galaxy A7 è stato praticamente il protagonista di una vera e propria campagna pubblicitaria, tanto che sono state numerose le fotografie che hanno ritratto questo device dal vivo. Segnale, evidentemente, che il suo esordio sul mercato della telefonia mobile si avvicina sempre di più. Le immagini mostrano, pertanto, un apparecchio telefonico davvero bello esteticamente, e, come già anticipato in passato, molto simile ai device appartenenti alla gamma S6. Speriamo che anche le prestazioni, come sembra, possano essere all’altezza.