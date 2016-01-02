Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S6 con brand TIM si aggiorna

Redazione Avatar

di Redazione

02/01/2016

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

In questi primissimi giorni del 2016, preferiamo soffermarci ancora una volta sugli attuali device di top gamma prodotti dal noto colosso tecnologico asiatico Samsung, ossia sui Samsung Galaxy S6. Difatti, proprio ieri abbiamo discusso di questo eccezionale smartphone, e di come, quantomeno per le versioni serigrafate Vodafone, a dicembre, avessero ricevuto l’ennesimo aggiornamento. Ebbene, a pochissimi giorni di distanza, per ricordare ulteriormente come questo update, per una volta, si sia diffuso da subito a partire dal territorio italiano, anche i Samsung Galaxy S6 con brand TIM hanno ricevuto il medesimo aggiornamento. Presentati in india i nuovi S6 seriesVale la pena, giustamente, ricordare un paio di cosette: innanzitutto, l’update di cui parliamo è, ancora una volta, basato sull’ultima revisione del sistema operativo di Android Lollipop, ossia la 5.1.1. Inoltre, pare che questo aggiornamento, come già ampiamente preventivato, non comporterà chissà quali grandi rivoluzioni nell’economia della gestione dello smartphone: si parla, infatti, della semplice correzione di alcuni piccoli bug, oltre ad alcune varie migliorie qua e là, come una navigazione leggermente più fluida. Aspetti questi che, comunque, di certo non fanno mai male. Resta adesso da capire quando anche i Samsung Galaxy S6 brandizzati presso altri operatori riceveranno il tanto sospirato aggiornamento, ma tutti gli indizi lasciano supporre che non dovrebbe volerci molto tempo.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Come sarà il Samsung Galaxy S7 Plus?

Articolo Successivo

Ecco il Samsung Galaxy A7

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S6 Edge Plus e Note 5 sono alla frutta

Samsung Galaxy S6 Edge Plus e Note 5 sono alla frutta

07/09/2018

Samsung Galaxy S6, update a sorpresa

Samsung Galaxy S6, update a sorpresa

24/07/2018

Samsung Galaxy S6, arrivano brutte novità

Samsung Galaxy S6, arrivano brutte novità

04/04/2018