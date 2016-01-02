Samsung Galaxy S6 con brand TIM si aggiorna

In questi primissimi giorni del 2016, preferiamo soffermarci ancora una volta sugli attuali device di top gamma prodotti dal noto colosso tecnologico asiatico Samsung, ossia sui Samsung Galaxy S6. Difatti, proprio ieri abbiamo discusso di questo eccezionale smartphone, e di come, quantomeno per le versioni serigrafate Vodafone, a dicembre, avessero ricevuto l’ennesimo aggiornamento. Ebbene, a pochissimi giorni di distanza, per ricordare ulteriormente come questo update, per una volta, si sia diffuso da subito a partire dal territorio italiano, anche i Samsung Galaxy S6 con brand TIM hanno ricevuto il medesimo aggiornamento. Vale la pena, giustamente, ricordare un paio di cosette: innanzitutto, l’update di cui parliamo è, ancora una volta, basato sull’ultima revisione del sistema operativo di Android Lollipop, ossia la 5.1.1. Inoltre, pare che questo aggiornamento, come già ampiamente preventivato, non comporterà chissà quali grandi rivoluzioni nell’economia della gestione dello smartphone: si parla, infatti, della semplice correzione di alcuni piccoli bug, oltre ad alcune varie migliorie qua e là, come una navigazione leggermente più fluida. Aspetti questi che, comunque, di certo non fanno mai male. Resta adesso da capire quando anche i Samsung Galaxy S6 brandizzati presso altri operatori riceveranno il tanto sospirato aggiornamento, ma tutti gli indizi lasciano supporre che non dovrebbe volerci molto tempo.