Come sarà il Samsung Galaxy S7 Plus?

Siamo ormai arrivati al mese di gennaio, il quale, finalmente, ci ha permesso di entrare anche nel 2016, anno che dovrebbe essere importantissimo per quel che concerne gli apparecchi telefonici prodotti dalla nota azienda asiatica Samsung. Difatti, come ben sanno i maggiori appassionati e addetti ai lavori in questo settore, tra poche settimane dovrebbe finalmente registrare il proprio esordio sul mercato il tanto atteso Samsung Galaxy S7, device di top gamma che succederà agli attuali dispositivi appartenenti alla gamma S6. Il Samsung Galaxy S7, insomma, è senza dubbio uno degli smartphone più attesi di quest’anno, e nel corso degli ultimi mesi sono state svariate le indiscrezioni e le voci di corridoio che lo hanno posto all’attenzione dei più. In particolare, uno fra i rumor più caldeggiati degli esperti, è quello che riguarda le diverse versioni del Samsung Galaxy S7: analogamente a quanto accaduto con il suo predecessore, infatti, questo device dovrebbe godere di più modelli, a seconda del mercato di riferimento e delle proprie esigenze. Si è detto, a tal proposito, qualche settimana fa, che ci sarebbe probabilmente stata una versione “Premium” del Samsung Galaxy S7, ribattezzata da taluni "Samsung Galaxy S7 Plus", una sorta di fascia ancora più alta per questo top di gamma. Ed alcuni giorni fa sono spuntate alcune interessanti notizie sull’ipotetico Samsung Galaxy S7 Plus, riportanti alcune peculiarità tecniche. Pare, ad esempio, che il Samsung Galaxy S7 Plus possa avere uno schermo, dotato di 3D Touch, dalla dimensione di ben 6 pollici, con una risoluzione ovviamente in Ultra HD. Si parla anche di un nuovo assistente vocale, mentre la nota dolente sarebbe l’assenza di uno storage in cui inserire la scheda micro SD.