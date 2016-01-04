Quanti Samsung Galaxy S7 ci saranno?

Col mese di gennaio 2016 appena iniziato, chiaramente, considerando il settore della telefonia mobile gestita dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung, le notizie e le indiscrezioni sul futuro device di top gamma prodotto da questo colosso, ossia il Samsung Galaxy S7, non possono far altro che aumentare e moltiplicarsi ogni giorno che passa. Anche oggi, in effetti, vogliamo concentrare la nostra attenzione su questo interessantissimo smartphone, che tra ormai poche settimane (si parla del 21 febbraio, sebbene ancora in merito non vi siano delle certezze ufficiali) dovrebbe finalmente effettuare il proprio debutto nel mercato internazionale della telefonia mobile. Difatti, nel corso degli ultimi mesi, le tantissime notizie e le numerose voci di corridoio che sono circolate sul Samsung Galaxy S7 hanno forse creato un po’ di confusione presso i molti che attendono la sua uscita. Pertanto, oggi, abbiamo deciso di cercare di fare un minimo di chiarezza, quantomeno su quelle che dovrebbero essere le varie versioni della gamma S7. Insomma, quanti modelli avrà il Samsung Galaxy S7? Dando per buoni tutti i rumors che abbiamo accumulato finora, alla versione base dovrebbe essere affiancato il Samsung Galaxy S7 Edge, oltre al Samsung Galaxy S7 Edge Plus, le cui differenze rispetto al modello basilare dovrebbero essere analoghe a quelle dei Samsung Galaxy S6 Edge ed S6 Edge Plus rispetto al normale Samsung Galaxy S6. Infine, ci dovrebbe essere un Samsung Galaxy S7 Plus, una versione più grande rispetto al normale Samsung Galaxy S7. Dovremmo avere, insomma, almeno quattro modelli differenti.