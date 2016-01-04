Samsung Galaxy S7 sarà dotato di 3D Touch

Potremo forse sembrare un po’ monotoni, ma dal momento che il mese di gennaio è appena iniziato, sono oramai pochissime le settimane che ci separano dall’uscita, sempre più attesa, del nuovo device di top gamma prodotto dalla nota azienda tecnologica sudcoreana Samsung. Il Samsung Galaxy S7, infatti, già a partire dagli scorsi mesi estivi aveva iniziato a far parlare prepotentemente di sé e delle proprie eccezionali caratteristiche tecniche, ed ora che siamo davvero molto vicini al suo esordio sul mercato internazionale della telefonia mobile (si parla, infatti, del 21 febbraio 2016), è naturale che le indiscrezioni e le voci di corridoio sul suo conto vadano a moltiplicarsi. Una delle ultime, a tal proposito, riguarda lo schermo, sul quale sono presenti diverse interessanti novità. Già da tempo, in effetti, avevamo dato alcune anticipazioni su quelle che sarebbero potute essere le peculiarità del display del Samsung Galaxy S7, e ultimamente in merito sono giunte alcune conferme. Pare, infatti, che il Samsung Galaxy S7 sarà dotato di un 3D Touch, una sorta di schermo estremamente sensibile alla pressione, cosa questa che dovrebbe rivoluzionare la fruizione e l’utilizzo dell’intero telefonino. Ma non è tutto qui: il Samsung Galaxy S7, infatti, dovrebbe essere dotato di una porta USB di tipo C, compatibilmente con quelle che sono le moderne tecnologie della telefonia mobile.