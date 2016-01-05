Samsung Galaxy A9 ormai vicinissimo

Nel corso degli ultimi mesi, come certamente sa chi bazzica sovente il settore tecnologico della telefonia mobile, la gamma A di smartphone prodotti dal noto colosso sudcoreano Samsung, si è ritagliata uno spazio estremamente importante. Difatti, solo di recente sono state annunciate le revisioni di alcuni apparecchi usciti già in passato, e che in questi inizi del 2016 verranno reintrodotti sul mercato telefonico con delle nuove versioni, rese più appetibili e migliori dal punto di vista tecnologico rispetto a quelle vecchie: il Samsung Galaxy A3, il Samsung Galaxy A5 ed il Samsung Galaxy A7. Ma non è tutto: difatti, un nuovo dispositivo, del tutto inedito, dovrebbe fare il proprio esordio a breve: si tratta del Samsung Galaxy A9, che a dicembre aveva già fatto numerose apparizioni, e che a quanto pare sarà anche un device di fascia medio-alta. Comparso nuovamente su AnTuTu alcuni giorni fa, pare che il Samsung Galaxy A9 sarà un phablet più vicino alle caratteristiche del Samsung Galaxy Note 5 che a quelle del Samsung Galaxy S6. Per quel che concerne le caratteristiche tecniche, troviamo molte conferme rispetto alle indiscrezioni passate: processore Snapdragon 620 da 1,8 GHz, accompagnato da una RAM da ben 3 GB e da uno storage interno da 23 GB che, a quanto pare, potrà essere espanso tramite l’utilizzo di una scheda micro SD. Lo schermo, con risoluzione in full HD, dovrebbe essere grande 6 pollici.