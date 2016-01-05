Ennesimo aggiornamento per il Samsung Galaxy S6

Il 2016, nuovo anno presso il quale vedrà la luce il Samsung Galaxy S7, futuro device di top gamma prodotto dalla nota azienda tecnologica asiatica Samsung, è iniziato da pochissimi giorni, proiettandoci già, in qualche modo, verso le grandi novità che il colosso sudcoreano ha in serbo per i suoi affezionati clienti. Tuttavia, adesso vogliamo concentrare un momento la nostra attenzione su quello che, attualmente, in attesa del device già citato, è l’apparecchio telefonico di fascia alta di Samsung, ossia il Samsung Galaxy S6. Come ben sappiamo, il Samsung Galaxy S6 ha registrato il proprio esordio sul mercato internazionale della telefonia mobile già lo scorso mese di aprile del 2015, e nel frattempo ha avuto anche un paio di revisioni: il Samsung Galaxy S6 Edge, e soprattutto il Samsung Galaxy S6 Edge Plus, presentato ad agosto presso il Samsung Galaxy Unpacked 2015 insieme al suo “gemello”, il phablet Samsung Galaxy Note 5, che ha realizzato delle recensioni estremamente positive. Qualche giorno fa, un nuovo aggiornamento, l’ennesimo, è stato reso disponibile per il Samsung Galaxy S6. La notizia negativa è che, purtroppo, esso è ancora una volta basato sul sistema operativo Android Lollipop 5.1.1. La buona è che, con ogni probabilità, dovrebbe riguardare la correzione di alcuni bug dello Smart Manager, la cui fruizione in questo modo dovrebbe essere migliorata nettamente rispetto al recente passato.