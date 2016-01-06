Ecco la scheda tecnica del Samsung Galaxy Tab E 2016

Nel corso degli ultimi giorni, in casa Samsung, abbiamo dedicato particolare attenzione ai migliori device di top gamma del colosso sudcoreano, quelli più performanti e più potenti: il Samsung Galaxy S6 (insieme alle relative versioni, ossia il Samsung Galaxy S6 Edge ed il Samsung Galaxy S6 Edge Plus), ma anche il Samsung Galaxy S7, apparecchio telefonico di fascia molto alta che dovrebbe registrare il proprio debutto sul mercato internazionale in questi primi mesi del 2016, probabilmente già a febbraio. Eppure, adesso, vogliamo dedicarci almeno un attimo ad un altro apparecchio, un tablet in realtà molto poco pretenzioso ma le cui caratteristiche tecniche, rispetto a quelle dello stesso apparecchio uscito lo scorso anno, sono state revisionate e migliorate: stiamo infatti parlando del Samsung Galaxy Tab E nella versione del 2016. Già, perché come i già chiacchieratissimi smartphone appartenenti alla gamma A, tra i quali brilla il Samsung Galaxy A7, anche il tablet Samsung Galaxy Tab E uscirà a breve con un nuovo modello, dalle prestazioni che dovrebbero essere leggermente superiori rispetto alla versione uscita lo scorso anno. Difatti, il Samsung Galaxy Tab E dovrebbe avere un processore Spreadtrum SC8830 da 1,3 GHz, accompagnato da una RAM da 2 GB. La nota dolente riguarda forse il display, passato da una dimensione di 9,6 pollici ai soli 7 pollici attuali, sebbene con risoluzione in HD (a 1280x800 pixel). Il sistema operativo sarà, chiaramente, Android Lollipop 5.1.1.