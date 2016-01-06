Samsung Galaxy S6 Edge Plus ha un grave difetto?

In questo 6 gennaio, giorno che chiude definitivamente le feste natalizie, abbiamo deciso di tornare a parlare del Samsung Galaxy S6 Edge Plus, attuale device di top gamma prodotto dal noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung che, come ben sappiamo, è stato presentato in via ufficiale al mondo intero presso un evento appositamente organizzato durante la scorsa estate, ossia il Samsung Galaxy Unpacked 2015, e che dal mese di settembre era già stato reso disponibile all’acquisto in svariati paesi, tra cui l’Italia. Dotato di caratteristiche e peculiarità tecniche estremamente elevate, tanto da permettergli, nel corso degli ultimi mesi, di raggranellare una serie di recensioni molto positive, oggi tuttavia non parliamo di questo smartphone in termini propriamente positivi. Anzi. Infatti, già da qualche settimana, in rete circolano alcune lamentele, da parte di diversi fruitori del Samsung Galaxy S6 Edge Plus, riguardanti quella che, se confermata, sarebbe una problematica davvero grave per questo apparecchio. Alcuni utenti hanno infatti visto il proprio Samsung Galaxy S6 Edge Plus danneggiarsi seriamente, a causa di un eccessivo surriscaldamento che provocherebbe un rigonfiamento nelle curve laterali dello schermo, causando la spaccatura del vetro. Al momento Samsung non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito, ma, ribadiamo, semmai questo difetto dovesse trovare delle conferme ufficiali, sarebbe davvero un problema non da poco.