Samsung Gear S2 in offerta

Le feste natalizie, purtroppo, sono finite appena ieri. Tuttavia, per quel che concerne gli apparecchi realizzati dal noto colosso tecnologico asiatico Samsung, è ancora possibile trovare diversi dispositivi a prezzi piuttosto convenienti grazie a varie offerte e promozioni assortite, specialmente quelli che, usciti giusto pochi mesi fa, adesso vedono finalmente un naturale abbassamento del proprio prezzo. In questo caso specifico, abbiamo il piacere di concentrarci sull’ultimo smartwatch realizzato dall’azienda sudcoreana, ossia il Samsung Gear S2, del quale, in realtà, nel corso delle ultime settimane non avevamo fornito molte notizie. Ebbene, presso un noto rivenditore online, il Samsung Gear S2, da alcuni giorni, è disponibile ad un costo, comprensivo delle spese di spedizione, di circa 310 euro. Ossia una quarantina di euro in meno rispetto agli iniziali 350 euro, per un risparmio superiore al 10% sul prezzo originale. Lo smartwatch in questione, inoltre, è quello con garanzia Italia. Un altro noto rivenditore, sempre con garanzia Italia, rende disponibile il Samsung Gear S2, insieme alle spese di spedizione, per circa 315 euro, anch’esso quindi piuttosto conveniente rispetto al prezzo iniziale. In attesa che, presso l’oramai imminente Samsung Galaxy Unpacked 2016, esca il Samsung Galaxy S7, futuro device di top gamma della nota casa coreana Samsung, può essere sicuramente una buona occasione per aggiudicarsi un esclusivo device targato Samsung.