Samsung Galaxy S7 avrà slot per micro SD o no?

Potremo sembrare pedanti e noiosi, ma non vi è assolutamente alcun dubbio sul fatto che il Samsung Galaxy S7 sia il device più atteso, per quanto concerne gli apparecchi telefonici prodotti dalla nota azienda tecnologica coreana Samsung. Come ci è capitato di ribadire più di una volta, infatti, il Samsung Galaxy S7 dovrebbe diventare il nuovo top di gamma di smartphone e phablet targati Samsung già il prossimo 21 febbraio, data in cui, secondo molti esperti, appassionati e addetti ai lavori, dovrebbe avvenire la sua presentazione ufficiale presso un evento appositamente organizzato, ossia il Samsung Galaxy Unpacked 2016. A ribadire quanto questo dispositivo sia attesissimo dai più, le prime indiscrezioni e voci di corridoio su di esso hanno preso a diffondersi addirittura nel corso dei mesi estivi, ed ora che il suo approdo si fa sempre più vicino, non è certo innaturale che molti di questi rumors trovino conferme o vengano clamorosamente smentiti. Ed oggi, a proposito, vorremmo soffermarci un momento sulla questione relativa allo slot per la scheda micro SD. Inizialmente, infatti, si era detto che, accogliendo le richieste dei propri clienti, Samsung avrebbe implementato nuovamente, nel suo nuovo device di fascia alta, lo slot adibito all’inserimento di una scheda micro SD, in modo da poter espandere a piacimento la memoria interna del Samsung Galaxy S7. Tuttavia, qualche settimana fa, secondo una nuova voce questo slot, purtroppo, non sarebbe stato presente. E adesso? Ora, sembra che in effetti le alte sfere del colosso asiatico abbiano deciso di non fare dietrofront, non dotando, quindi, il Samsung Galaxy S7 di uno slot per la micro SD. Pare, tuttavia, che Samsung abbia deciso di rendere compatibile lo slot dedicato alla scheda SIM anche per la micro SD, prendendo quindi due piccioni con una fava.