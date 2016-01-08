Samsung Galaxy S7 uscirà in sei colori

Il mese di gennaio è iniziato da ormai diversi giorni, e pertanto il tempo che ci separa dall’uscita del nuovo device di top gamma prodotto dal colosso tecnologico sudcoreano Samsung, ossia il Samsung Galaxy S7, si assottiglia sempre di più. Manca, infatti, solamente un mese e mezzo affinché questo apparecchio possa finalmente registrare il proprio esordio sul mercato internazionale della telefonia mobile, e, come abbiamo ribadito più volte, è più che ovvio che le indiscrezioni e le voci di corridoio su di esso si moltiplichino sempre di più. Anche noi, già da diversi giorni, stiamo dedicando ampio spazio a questo interessantissimo smartphone, le cui eccezionali caratteristiche tecniche dovrebbero proiettarlo come il miglior apparecchio telefonico mai realizzato dall’azienda asiatica. E adesso, andiamo un momento a concentrarci sulla parte estetica più superficiale del Samsung Galaxy S7, ossia la sua colorazione. Pare, infatti, che il Samsung Galaxy S7, oltre ad uscire in almeno quattro versioni differenti (quella basilare, poi il modello Plus, il modello Edge ed infine l’Edge Plus), sarà disponibile in almeno sei colori diversi. Si va, quindi, da alcune tonalità classiche, come il blu o l’oro, per alcune che appaiono prettamente femminili, come il rosa ed il rosso. Sembra, poi, che ci siano due diverse varianti di verde, certamente le più appariscenti e vistose.