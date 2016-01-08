Samsung Galaxy S7 uscirà a marzo?

Il mese di gennaio è ormai iniziato da qualche giorno, e con esso è cominciato anche il nuovo anno, un 2016 che, dal punto di vista della telefonia mobile, dovrebbe regalare tutta una serie di importanti ed interessantissime novità. Su tutte, senza ombra di dubbio spicca il device di cui stiamo ampiamente discutendo da ormai diversi mesi, ossia il Samsung Galaxy S7, nuovo smartphone di top gamma che succederà ai collaudatissimi ed estremamente performanti apparecchi telefonici appartenenti alla gamma S6. Abbiamo discusso parecchio, in particolar modo nelle ultimissime settimane, di questo interessante dispositivo, che fin dal principio è stato considerato come il più potente mai realizzato da Samsung, quello che dovrebbe garantire le migliori prestazioni. E adesso abbiamo finalmente delle notizie anche sulla sua data d’uscita. Se, infatti, si era già detto che la presentazione ufficiale del Samsung Galaxy S7 sarebbe avvenuta il 21 febbraio del 2016, adesso pare che anche la sua messa sul mercato internazionale della telefonia mobile dovrebbe avvenire in tempi estremamente stretti, in largo anticipo rispetto alle previsioni iniziali. Infatti, al momento sembra alquanto probabile che avremo la disponibilità sul mercato del Samsung Galaxy S7 già nel mese di marzo del 2016, quindi tra circa due mesi. Una buona prospettiva, se pensiamo che, invece, il Samsung Galaxy S6 venne presentato il giorno 1 marzo del 2015, e che solo ad aprile dello stesso anno fu messo in commercio.