Samsung Galaxy S7 si mostra in un nuovo render

Chi è solito leggere le pagine di questo blog deve armarsi di pazienza, perché ancora una volta torniamo a parlare di uno dei nostri argomenti di discussione preferiti, o, perlomeno, quello più chiacchierato delle ultime settimane: il Samsung Galaxy S7, futuro device di top gamma della nota azienda tecnologica sudcoreana Samsung.
Abbiamo parlato diverse volte, già a partire dagli scorsi mesi estivi, del Samsung Galaxy S7. Tale device, infatti, prenderà il posto degli apparecchi appartenenti alla gamma S6, ossia il Samsung Galaxy S6, il Samsung Galaxy S6 Edge ed il Samsung Galaxy S6 Edge Plus, sul gradino più alto dei dispositivi telefonici finora prodotti dal colosso asiatico, tanto che i primi test lo vedono già da tempo come il più potente ed il più performante fra gli smartphone ed i phablet targati Samsung.
Non è quindi certo un mistero il fatto che il Samsung Galaxy S7 sia particolarmente atteso dai maggiori esperti, appassionati e addetti ai lavori nel settore della telefonia mobile, e, pertanto, pochi giorni fa, è stato diffuso un ulteriore video, non ufficiale, su YouTube, che mostra come potrebbe apparire questo device
, col suo design estremamente elegante e raffinato, a distanza di alcune settimane da quello precedente
. Di seguito, abbiamo il piacere di mostrarvi il video, in modo che possiate giudicare voi stessi.
[embed width="700" height="394"]https://www.youtube.com/embed/s9MyqLRczk0[/embed]