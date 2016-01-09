Caricamento...

Samsung Galaxy Note 3 Neo, slitta Android Lollipop?

di Redazione

09/01/2016

Non arrivano buone notizie, purtroppo, per i fruitori italiani del phablet di terza generazione prodotto dal noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung, il Samsung Galaxy Note 3 Neo. O, forse, sarebbe meglio dire che non arrivano proprio notizie su questo particolare device, situazione che, purtroppo, perdura già da ormai diverse settimane. Infatti, durante le giornate natalizie, avevamo riportato alcune importanti novità circa il Samsung Galaxy Note 3 Neo, il quale, finalmente, era in procinto di ricevere un aggiornamento praticamente rivoluzionario, che gli avrebbe permesso di compiere un notevole upgrade per quel che concerne il sistema operativo: dall’obsoleto Android KitKat 4.4.2 al ben più recente e quotato Android Lollipop 5.1.1, l’ultimo sistema operativo disponibile per gli apparecchi telefonici targati Samsung, in attesa dell’arrivo di Android Marshmallow. Samsung Galaxy Note 5 novitàTuttavia, tale update avrebbe riguardato, almeno per i primi tempi, solamente il territorio francese, mentre gli altri paesi europei, tra cui l’Italia, avrebbero dovuto attendere ancora un po’. Nel frattempo, però, sono trascorse diverse settimane, e sfortunatamente non ci sono state più novità riguardanti lo sbarco di questo attesissimo aggiornamento anche nel Belpaese. Alcuni possessori italiani del Samsung Galaxy Note 3 Neo, per ovviare alla cosa, hanno anche provato a chiedere notizie alla pagina Facebook ufficiale di Samsung Italia, la quale, tuttavia, non è stata in grado di fornire certezze.

