Samsung Galaxy On 5 si aggiorna a Lollipop

Pur se in questo particolare periodo storico, per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestita dalla nota azienda telefonica sudcoreana Samsung, ci stiamo concentrando in particolar modo sui più importanti device di top gamma di questo colosso tecnologico, ossia il Samsung Galaxy S7, il quale dovrebbe registrare il proprio esordio sul mercato internazionale della telefonia mobile il 21 febbraio, anche alcuni apparecchi telefonici decisamente meno potenti, performanti e chiacchierati, stanno riuscendo a ritagliarsi i loro giusti spazietti. E così, a diverse settimane di distanza dall’ultima volta, torniamo oggi a parlare di uno dei primi smartphone della nuova gamma O, il Samsung Galaxy On 5. Sì, perché poche settimane fa, proprio riguardo il Samsung Galaxy On 5, è stata diffusa una notizia che ha quasi dell’incredibile, considerando che tale dispositivo non è certo di fascia alta, anzi. A quanto sembra, infatti, secondo alcune news rimbalzate presso i siti di telefonia mobile più autorevoli, il Samsung Galaxy On 5, nonostante la sua scheda tecnica alquanto dimenticabile, sarebbe oramai in procinto di aggiornarsi all’ultimo sistema operativo di Android attualmente disponibile sui device targati Samsung, quell’Android Lollipop 5.1.1 che, tra pochi mesi, dovrebbe lasciare il posto ad Android Marshmallow 6. Una notizia, questa, che in verità ci lascia abbastanza indifferenti, dal momento che il Samsung Galaxy On 5 è disponibile sul solo mercato asiatico.