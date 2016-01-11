Samsung Galaxy Note 3 Neo non regge Lollipop?

Chi bazzica anche solo un poco il settore della telefonia mobile gestito dalla nota azienda tecnologica asiatica Samsung, sa che, nel corso delle ultime settimane, a dominare la scena è stato certamente il Samsung Galaxy S7, il quale, il 21 febbraio, presso un evento appositamente organizzato, ossia il Samsung Galaxy Unpacked 2016, dovrebbe finalmente essere presentato in via ufficiale al mondo intero, per poi essere messo in commercio già nel mese di marzo, ossia pochi mesi dopo. Tuttavia, negli ultimi giorni, anche un altro dispositivo decisamente meno recente, ma comunque piuttosto utilizzato anche dai clienti Samsung italiani, sta facendo parlare di sé, seppur non in maniera propriamente positiva: è il caso del Samsung Galaxy Note 3 Neo, revisione del phablet di terza generazione, quel Samsung Galaxy Note 3 che registrò il proprio esordio sul mercato nell’ormai lontano 2013. Difatti, nel Belpaese, il Samsung Galaxy Note 3 Neo è costretto a sfruttare ancora l’obsoleto sistema operativo di Android KitKat 4.4.2, sebbene nel territorio francese sia già disponibile, da diverso tempo, l’aggiornamento ad Android Lollipop 5.1.1, che in teoria dovrebbe permettere a questo device di compiere un importante salto di qualità. Già, in teoria. Perché i primi feedback su questo update, a dire il vero, non sono stati particolarmente entusiasmanti. Non sono pochi, infatti, i clienti che, dopo averlo installato, hanno notato un grosso problema di durata della batteria del loro Samsung Galaxy Note 3 Neo, che si scaricherebbe in tempi brevissimi. Resta da capire se tale difetto è comune solo ad alcuni apparecchi o se effettivamente è proprio l’aggiornamento ad essere fallato. E, nel secondo caso, si spera che Samsung possa risolvere la cosa il prima possibile.