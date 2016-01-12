Samsung Galaxy S7 uscirà in due modelli?

Oramai, e questo non è certo un mistero, il Samsung Galaxy S7 dovrebbe registrare il proprio esordio sul mercato internazionale della telefonia mobile tra poche settimane. Questo potentissimo smartphone, successore della fortunata linea S6, con ogni probabilità sarà, al momento della sua uscita, l’apparecchio telefonico più potente mai realizzato dalla casa sudcoreana Samsung, ed è quindi naturale che stia monopolizzando l’attenzione dei maggiori esperti ed appassionati del settore già da diversi mesi. Tuttavia, va detto anche che, proprio per il fatto che il Samsung Galaxy S7 sia così atteso, si sta facendo anche parecchia confusione su di esso, non ultimo sull’argomento relativo ai vari modelli: in quante versioni, infatti, uscirà sul mercato? Di recente avevamo riportato alcune indiscrezioni che parlavano addirittura di quattro modelli del Samsung Galaxy S7, con diverse caratteristiche e prestazioni. E, tuttavia, nuove voci di corridoio smentiscono parzialmente quei primi rumors, quantomeno per quel che dovrebbe concernere l’uscita immediata del top di gamma Samsung. Pare, infatti, che i primi modelli che verranno messi in commercio del Samsung Galaxy S7 saranno la versione base e la versione Edge, con i classici lati curvi, analogamente a quanto avvenne con il Samsung Galaxy S6. È poi presumibile pensare anche ad un’uscita di un ipotetico Samsung Galaxy S7 Edge Plus, che però dovrebbe avvenire un po’ più in là.