Samsung Galaxy S6 Mini esiste?

Una novità che avrebbe praticamente quasi del clamoroso, per quel che concerne la fortunata gamma S6 di apparecchi telefonici realizzati dal noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung, si è fatta strada nel corso degli ultimi giorni. Per quanto riguarda questa linea di smartphone, infatti, abbiamo già avuto tre modelli: la versione basilare del Samsung Galaxy S6, poi il Samsung Galaxy S6 Edge, ed infine il Samsung Galaxy S6 Edge Plus, il più potente e performante di tutti. Complice anche il fatto che, essendo oramai giunti nel mese di gennaio, ed avvicinandoci sempre più spediti verso l’uscita del Samsung Galaxy S7, si pensava che Samsung avesse abbandonato ogni progetto relativo alla revisione economica dei dispositivi appartenenti alla gamma S6, ossia il Samsung Galaxy S6 Mini. E, invece, quasi a sorpresa, pochi giorni fa questo apparecchio ha fatto una clamorosa apparizione negli Emirati Arabi Uniti, presso un noto rivenditore, che l’ha addirittura reso disponibile in pre-order. Per la verità, va però specificato che nulla è ancora ufficiale, dal momento che Samsung non si è mossa in alcun modo per fornire delle conferme in merito. E lo stesso sito arabo su cui è comparso il Samsung Galaxy S6 Mini, in effetti, non ha fornito né il prezzo, né una data d’uscita. Resta dunque da attendere, per capire se questo fantomatico Samsung Galaxy S6 Mini verrà davvero confermato ufficialmente, o se si è semplicemente trattato di un pesce d’aprile molto anticipato da parte dei rivenditori arabi.