Samsung Galaxy S6 Mini, la presunta scheda tecnica

Nella serata di ieri, quasi a sorpresa, siamo tornati a parlare del Samsung Galaxy S6 Mini, revisione “economica” (si fa per dire, dal momento che, viste quelle che potrebbero essere le caratteristiche tecniche, il prezzo sarebbe comunque piuttosto alto) della fortunata gamma S6 di smartphone ed apparecchi telefonici prodotti dal noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung. Il Samsung Galaxy S6 Mini, difatti, visti i tempi considerati ormai, dai maggiori esperti ed appassionati del settore della telefonia mobile, troppo tardivi, e dal momento che l’uscita del Samsung Galaxy S7 si era fatta, finora, così vicina, non sarebbe mai dovuto uscire. E invece, di recente, questo device ha fatto un’apparizione negli Emirati Arabi Uniti, con tanto di caratteristiche tecniche correlate. Ricordando, naturalmente, che al momento non vi è nulla di ufficiale, visto che Samsung non si è ancora pronunciata circa l’uscita del Samsung Galaxy S6 Mini, andiamo ad enunciare quelle che potrebbero essere le sue caratteristiche e peculiarità tecniche. Si parla, pertanto, di un processore Qualcomm Snapdragon 808 da 1,8 GHz, accompagnato da una RAM da ben 2 GB. Lo storage interno dovrebbe essere da 16 GB (presumibilmente non espandibili), mentre le due fotocamere saranno da 16 megapixel (quella posteriore) e da 5 megapixel (quella frontale). La dimensione del display dovrebbe essere di 4,6 pollici, con risoluzione a 1280x768 pixel. Il sistema operativo, in attesa dell’arrivo di Marshmallow, sarà l’ovvio Android Lollipop 5.1.1.