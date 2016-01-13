Caricamento...

Ecco il Samsung Galaxy A9

di Redazione

13/01/2016

In queste prime settimane del mese di gennaio del 2016, torniamo a parlare ancora una volta di uno dei nuovi apparecchi telefonici di fascia medio-alta prodotti dal noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung, ossia il Samsung Galaxy A9. Come sappiamo ormai molto bene, la gamma A di dispositivi e smartphone realizzati dall’azienda asiatica è tornata, negli ultimi tempi, prepotentemente alla ribalta, sia perché sono stati rigenerati alcuni device appartenenti a questa linea per essere resi più performanti e più compatibili con le attuali esigenze dei fruitori (stiamo parlando, nella fattispecie, del Samsung Galaxy A3, del Samsung Galaxy A5 e del Samsung Galaxy A7), sia perché era ormai in procinto di uscire un nuovo smartphone dalle prestazioni piuttosto elevate appartenente a questa gamma. Samsung Galaxy novitàE adesso, finalmente, possiamo dire che il Samsung Galaxy A9 è realtà. Pochi giorni fa, dopo diversi mesi di indiscrezioni, rumors, voci di corridoio più o meno fantasiose, questo device è stato presentato in via ufficiale al mondo intero. Il luogo prescelto presso il quale è avvenuta questa presentazione è stato la Cina, che probabilmente sarà anche la prima nazione in cui il Samsung Galaxy A9 verrà commercializzato. Al momento non ci sono, però, delle notizie ufficiali circa il prezzo e l’uscita di questo smartphone (dovrebbe avvenire comunque molto presto), sebbene si parli di cifre comprese tra i 400 ed i 500 euro.

