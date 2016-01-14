Samsung Galaxy A9, la scheda tecnica ufficiale

Torniamo a parlare ancora una volta, in queste ore, del Samsung Galaxy A9. Proprio nella serata di ieri, infatti, abbiamo discusso nuovamente di questo interessantissimo smartphone, forse il più potente e performante mai realizzato dal noto colosso tecnologico asiatico Samsung relativamente alla gamma A. Difatti, come sapranno ormai fin troppo bene i maggiori esperti, appassionati e addetti ai lavori per quel che concerne il settore della telefonia mobile, intorno agli ultimi giorni dall’anno, nel territorio cinese, il Samsung Galaxy A9 è stato finalmente presentato in via ufficiale, sebbene al momento non siano ancora stati resi noti né il prezzo, né una data d’uscita nei continenti presso i quali verrà messo in commercio. Sono state, però, rivelate quelle che saranno le caratteristiche tecniche ufficiali di questo device, molte delle quali confermate rispetto ai rumors ed alle indiscrezioni che, anche qui, abbiamo riportato più di una volta. Pertanto, adesso, andiamo ad enunciare la scheda tecnica del Samsung Galaxy A9, nella speranza che il suo esordio anche nel mercato italiano avvenga il prima possibile. Il processore, pertanto, è un buonissimo Qualcomm Snapdragon 652, mentre la RAM è addirittura da 3 GB. Lo storage interno, peraltro espandibile grazie all’utilizzo di una scheda micro SD, è da ben 32 GB, mentre la fotocamera posteriore e quella anteriore saranno rispettivamente da 13 e da 8 megapixel. La batteria è da ben 4000 mAh, mentre il sistema operativo, chiaramente, è Android Lollipop 5.1.1.