Samsung Galaxy S5 Mini non si aggiornerà a Lollipop

Nel corso degli ultimi anni, come ben sanno i maggiori esperti, appassionati e addetti ai lavori per quel che concerne il settore della telefonia mobile, il noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung ha investito moltissimo nel mercato degli smartphone e degli apparecchi telefonici, diventando il maggior competitor di Apple. I vari device targati Samsung, specialmente quelli di top gamma, hanno sempre riscosso un grande successo sul mercato, e, per fare in modo che essi potessero essere più accessibili anche ai meno abbienti, l’azienda asiatica ha anche realizzato alcune versioni meno potenti e performanti di quelli basilari: ecco che, così, ad esempio, al Samsung Galaxy S4 è stato affiancato il Samsung Galaxy S4 Mini, ed al Samsung Galaxy S5 è stato affiancato il Samsung Galaxy S5 Mini. E proprio il Samsung Galaxy S5 Mini, negli ultimi giorni, non ha fatto parlare di sé in termini propriamente lusinghieri. Difatti, come ben sanno i fruitori di questo dispositivo, esso è rimasto fermo al sistema operativo di Android KitKat 4.4, e, quando ci avviciniamo all’approdo di Android Marshmallow 6 sui device Samsung, non vi sono ancora novità circa l’arrivo di Android Lollipop, che ne migliorerebbe la fruibilità e la sicurezza. E le indiscrezioni di queste ultime settimane non migliorano certo la situazione: pur ricordando che esse sono, per l’appunto, ancora solo indiscrezioni, e che quindi in merito non ci sia ancora nulla di ufficiale, un’autorevole fonte tedesca avrebbe detto Samsung Galaxy S5 Mini resterà bloccato a KitKat, senza essere aggiornato a Lollipop. Un vero e proprio smacco per i tanti fruitori di questo apparecchio.