Contrordine per Samsung Galaxy S5 Mini: ecco Lollipop

Quando siamo esattamente alla metà di questo mese di gennaio 2016, e a poco più di un mese dall’uscita, oramai sempre più attesa dai maggiori esperti, appassionati e addetti ai lavori per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestita dalla grande azienda tecnologica coreana Samsung, del Samsung Galaxy S7, futuro device di top gamma del colosso asiatico, torniamo a parlare di un apparecchio telefonico sicuramente meno potente e performante come il Samsung Galaxy S5 Mini, di cui avevamo già discusso ieri sera. Difatti, come ben sanno i più, il Samsung Galaxy S5 Mini, revisione in chiave economica del Samsung Galaxy S5, smartphone di top gamma nel 2014, ultimamente ha fatto parlare di sé in maniera non propriamente entusiasmante, dal momento in cui, secondo alcune fonti piuttosto autorevoli, era stato reso noto che, molto probabilmente, il suo sistema operativo sarebbe rimasto bloccato all’ormai obsoleto Android KitKat 4.4. Le speranze di vedere Android Lollipop 5.1.1 sul Samsung Galaxy S5 Mini sembravano quindi essersi ormai ridotte allo zero, quando invece, finalmente, proprio ieri, e proprio a partire dal Belpaese, è stato reso disponibile, via Odin, il tanto agognato quanto ormai inatteso update a Lollipop 5.1.1. Sicuramente un’ottima notizia per i tanti fruitori italiani del Samsung Galaxy S5 Mini, la cui fruizione, adesso, verrà migliorata notevolmente.