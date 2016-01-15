5 milioni di Samsung Galaxy S7!

Quando ci avviamo alla conclusione di questa seconda settimana del nuovo anno, torniamo a parlare di uno dei nostri argomenti di discussione preferiti, ossia il Samsung Galaxy S7. Come sappiamo ormai fin troppo bene, infatti, il 2016 ci porterà il nuovissimo device di top gamma prodotto dal noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung, e pare che la produzione iniziale, parlando in termini di singole unità, segnerà una sorta di record per quel che concerne l’azienda asiatica. Difatti, facendo un rapido riepilogo di tutte le informazioni, le indiscrezioni e le voci di corridoio che ci sono pervenute finora, pare che, almeno al momento della sua messa in commercio sul mercato internazionale della telefonia mobile, il Samsung Galaxy S7 sarà disponibile in almeno due versioni differenti: quella basilare più il classico modello Edge, analogamente a quanto avvenne con gli apparecchi telefonici appartenenti alla gamma S6. Ma, tornando a discutere, appunto, in termini di singole unità, quanti Samsung Galaxy S7 verranno prodotti dalla casa coreana? Stando ai più importanti rumors che sono circolati nel corso delle ultime settimane, pare che il modello base del Samsung Galaxy S7 potrà vantare addirittura 3,3 milioni di unità. E per quanto riguarda il Samsung Galaxy S7 Edge? Si dovrebbe scendere, in questo caso, ad una cifra vicina agli 1,7 milioni di unità, per un totale di circa 5 milioni di apparecchi.