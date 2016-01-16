Samsung Galaxy Unpacked 2016 anticipato al 20 febbraio?

Per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dal noto colosso tecnologico asiatico Samsung, il periodo a cavallo tra gli ultimi mesi del 2015 ed i primi mesi del 2016, come sappiamo molto bene, è estremamente importante. Difatti, l’azienda sudcoreana sta puntando moltissimo su alcuni notevoli apparecchi telefonici, tra i quali troviamo i due più chiacchierati e più attesi nel corso di queste ultime settimane: il Samsung Galaxy A9, forse lo smartphone più performante mai realizzato per quanto riguarda la fortunata gamma A, ed il Samsung Galaxy S7, il quale, al momento della sua messa in commercio sul mercato internazionale della telefonia mobile, che avverrà dopo la presentazione prevista presso il Samsung Galaxy Unpacked 2016, sarà, probabilmente, il miglior device targato Samsung di sempre. Ebbene, come abbiamo anticipato già più di una volta anche in questi nostri modesti spazi, la presentazione del Samsung Galaxy S7 dovrebbe avvenire in anticipo, se si considera che quella del suo predecessore, il Samsung Galaxy S6, avvenne invece nel mese di marzo. Già, perché sono state numerose le informazioni pervenuteci, finora, circa il Samsung Galaxy Unpacked 2016, che si dovrebbe tenere nel mese di febbraio, poco prima del Mobile Workd Conference. Già: ma quando, di preciso? Alcuni mesi fa, la data prevista sembrava essere il 21 febbraio 2016, mentre da pochi giorni, alcune fonti piuttosto autorevoli, pronosticano invece il 20 febbraio, quindi con un giorno di anticipo rispetto ai tempi previsti.