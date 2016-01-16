Ancora sulle dimensioni del Samsung Galaxy S7

Sappiamo bene, e lo abbiamo ribadito più di una volta, che nel corso di questi giorni corriamo seriamente il rischio di apparire ripetitivi, ma all’uscita del Samsung Galaxy S7 manca sempre meno tempo, e pertanto non è certo assurdo che le indiscrezioni e le voci di corridoio su questo smartphone non soltanto si moltiplichino, ma che diventino, addirittura, sempre più concrete e più realistiche rispetto a quelle più fantasiose ed evanescenti di cui abbiamo discusso nel recente passato. E, pertanto, dando credito ancora una volta ai vari rumors che, negli ultimi giorni, hanno preso a circolare con sempre più insistenza sulla rete, torniamo a parlare circa la parte più superficiale del Samsung Galaxy S7, ossia sul suo design e sulla sua componente estetica. Già detto, più di una volta, che dal punto di vista grafico, probabilmente, il Samsung Galaxy S7 presenterà delle linee analoghe a quelle degli apparecchi appartenenti alla gamma S6, le dimensioni dei display dei vari modelli sono uno fra gli argomenti di discussione più interessanti, e quindi vogliamo provare anche noi a riportare alcune di queste informazioni. Dando momentaneamente per scontato che il Samsung Galaxy S7, perlomeno inizialmente, uscirà in due soli modelli basilari, il primo di essi, con schermo piatto, dovrebbe avere una dimensione di 5,2 pollici. Diversamente, il Samsung Galaxy S7 Edge, con le parti curve, dovrebbe avere un display leggermente più grande, da 5,5 pollici.