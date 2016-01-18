Samsung Galaxy Note 5 in Italia… ma solo online

Quando, durante i mesi della scorsa estate, abbiamo discusso circa il Samsung Galaxy Unpacked 2015, uno fra gli eventi più importanti per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla nota casa tecnologica asiatica Samsung, abbiamo dato anche ampio spazio ai due device di top gamma presentati ufficialmente in quella occasione, ossia il Samsung Galaxy S6 Edge Plus, la revisione finora più potente e performante della fortunata gamma S6, ed il Samsung Galaxy Note 5, del quale, invece, a causa del fatto che la sua commercializzazione è inizialmente avvenuta soltanto per alcuni paesi del continente americano e di quello asiatico, abbiamo fornito un po’ meno spazio. Effettivamente, adesso che siamo arrivati a gennaio inoltrato, non ne sappiamo molto più di prima in merito a questo phablet… perlomeno per quanto riguarda le vie ufficiali. Già, perché se effettivamente Samsung non ha ancora fornito alcuna conferma circa l’approdo del Samsung Galaxy Note 5 in Italia, grazie al mondo del web arrivano comunque delle notizie più che positive. Il noto rivenditore de Gli Stockisti, infatti, ha finalmente reso disponibile il Samsung Galaxy Note 5, nella versione da 32 GB, nel Belpaese. E, peraltro, al prezzo nemmeno troppo esoso di 619 euro. Per il modello dual sim, invece, leggermente più costoso, si parla di 659 euro. Non vi sono chiarezze, tuttavia, riguardo la garanzia di tali apparecchi.