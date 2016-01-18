Samsung Galaxy S6 Edge Plus, ottima fotocamera

Fra le varie componenti hardware che vanno a comporre uno smartphone targato Samsung, oltre a quelli basilari e fondamentali come il processore o i banchi di RAM, grande attenzione è sempre stata riposta anche per le due fotocamere, che, con l’andare del tempo, per cercare di essere sempre più competitive e performanti, devono essere estremamente sofisticate e dare la possibilità di scattare immagini molto nitide e di alta qualità. Il colosso tecnologico sudcoreano si è sempre impegnato al massimo delle proprie possibilità per fornire ai propri fruitori delle fotocamere che potessero rispondere a tali requisiti, ed in tal senso, alcuni giorni fa, delle buonissime notizie sono giunte da DxOMark, compagnia estremamente autorevole, vera e propria leader nel settore, riguardo il Samsung Galaxy S6 Edge Plus, attuale device di top gamma dell’azienda asiatica. DxOMark, infatti, negli ultimi tempi, ha deciso di stilare una classifica delle migliori fotocamere messe in dotazione agli smartphone, prendendo in esame alcuni parametri come il colore, il contrasto, il flash ed altri ancora, sia nell’atto di scattare una fotografia che in quello del girare un video. E, per quel che concerne il Samsung Galaxy S6 Edge Plus, i risultati sono stati a dir poco strabilianti. Il potentissimo smartphone, il più performante della fortunata gamma S6, è infatti riuscito a piazzarsi in vetta insieme al Sony XPeria Z5, scavalcando ogni altro apparecchio telefonico presente sul mercato in questa caratteristica. Una statistica certamente interessante, per chi in uno smartphone cerca principalmente un’ottima fotocamera.