Samsung Galaxy Note 5 promosso da DxOMark

Sono giornate estremamente interessanti, queste, per quel che concerne le fotocamere montate sugli apparecchi telefonici prodotti dalla nota azienda tecnologica sudcoreana Samsung. Difatti, proprio nella serata di ieri abbiamo cominciato ad accennare di una classifica stilata da DxOMark, compagnia piuttosto autorevole per quanto riguarda il settore delle macchine fotografiche, allo scopo di decidere quali siano le fotocamere migliori messe in dotazione agli smartphone attualmente presenti sul mercato. E se proprio Samsung, grazie al proprio Samsung Galaxy S6 Edge Plus, va a conquistare il primo posto in ex aequo con il Sony Xperia Z5, non è da meno neanche il Samsung Galaxy Note 5, capace di conquistare la terza piazza, e con un solo punto di distanza rispetto all’accoppiata di vetta. E le buone notizie non finiscono qui: difatti, il Samsung Galaxy Note 5, phablet di quinta generazione realizzato dal colosso asiatico, condivide la propria posizione in classifica con un altro device targato Samsung, anch’esso, oltretutto, fra i vari top di gamma della casa coreana: si tratta del Samsung Galaxy S6 Edge, che spicca, in particolare, per il parametro relativo al poco disturbo durante le riprese video. Che dire, certamente delle ottime notizie per gli smartphone targati Samsung, capace di piazzare ben tre dei propri apparecchi nelle prime tre posizioni della classifica di DxOMark.