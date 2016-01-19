Samsung Galaxy S6 Edge, testato Android Marshmallow

Quando ci avviamo ormai a vivere questa seconda metà del mese di gennaio, ci avviciniamo sempre di più, per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla nota azienda tecnologica sudcoreana Samsung, alla presentazione ufficiale del prossimo top di gamma, ossia il Samsung Galaxy S7, che con ogni probabilità, al momento del suo esordio sul mercato, sarà il più potente ed il più performante apparecchio telefonico mai realizzato dal colosso asiatico. Tuttavia, va detto che il folto lotto dei suoi predecessori, ossia il Samsung Galaxy S6, il Samsung Galaxy S6 Edge ed il Samsung Galaxy S6 Edge Plus, non smettono di far parlare di sé, e nel corso degli ultimi giorni si è discusso parecchio, a tal proposito, dei loro software. In particolare, è stato il Samsung Galaxy S6 Edge ad ergersi come protagonista assoluto, soprattutto per quel che riguarda il sistema operativo. Si è già detto più di una volta, infatti, che i dispositivi targati Samsung saranno fra gli ultimi a ricevere il tanto sospirato Android Marshmallow, successore di Android Lollipop 5.1.1, e di recente finalmente tale sistema operativo è stato testato proprio sul Samsung Galaxy S6 Edge. Segno che, evidentemente, l’approdo dell’ultimo Android sui device Samsung sia ormai sempre più vicino, e, secondo alcuni, potrebbe avvenire addirittura nel mese di febbraio. Non resta quindi che attendere poche settimane, per capire se sarà effettivamente così.