Presto il Samsung Galaxy Note 5?

Che il phablet di quinta generazione prodotto dalla nota azienda tecnologica sudcoreana Samsung, il Samsung Galaxy Note 5, si stia facendo attendere un po’ troppo in Italia, è, ahinoi, un dato di fatto. Tale dispositivo, come ben ricorderanno gli addetti ai lavori e gli appassionati del settore della telefonia mobile, era stato presentato già lo scorso mese di agosto 2015, presso un evento appositamente dedicato, insieme al suo gemellino, il Samsung Galaxy S6 Edge Plus. La messa in commercio era poi avvenuta soltanto un mese dopo, a settembre, per i vari mercati asiatici ed americani: il Vecchio Continente, invece, è stato messo inizialmente ai margini, e, sebbene nel corso degli ultimi mesi siano state numerose le notizie che volevano il Samsung Galaxy Note 5 in uscita imminente presso le varie nazioni dell’Unione Europea, esso, in realtà, non è ancora arrivato. Uno smacco per i tanti utenti che lo attendevano con impazienza, soprattutto considerando che, a breve, dovrebbe fare il proprio esordio un dispositivo probabilmente superiore, il Samsung Galaxy S7. Tuttavia, la speranza che anche il Samsung Galaxy Note 5 esca in Italia nel prossimo futuro, non è ancora morta. Difatti, la stessa pagina ufficiale di Facebook di Samsung Mobile Italia, ha invitato coloro che chiedevano notizie in merito ad attendere ancora quale giorno, perché sarebbero giunte news molto interessanti. Insomma, segno che il Samsung Galaxy Note 5 sia davvero in procinto di arrivare nel Belpaese?