Nuovo aggiornamento per Samsung Galaxy S6

Nel corso di questi ultimi mesi, per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestita dal noto colosso tecnologico asiatico Samsung, abbiamo capito come il Samsung Galaxy S6, attualmente uno fra i dispositivi di top gamma prodotti dall’azienda sudcoreana, sia forse l’apparecchio favorito da Samsung. Esso, infatti, nell’arco della sua vita durata finora neanche un anno, è uscito in ben tre versioni (oltre a quella basilare già citata, abbiamo infatti il Samsung Galaxy S6 Edge ed il Samsung Galaxy S6 Edge Plus), tutte estremamente potenti e performanti, ed ha potuto godere anche di numerosi aggiornamenti che, in qualche modo, ne hanno migliorato la stabilità e la fruibilità. E in effetti, proprio pochi giorni fa, a partire dagli Emirati Arabi (ma dovrebbe poi diffondersi anche in altri paesi del mondo), Samsung ha iniziato a diffondere un nuovo aggiornamento per il Samsung Galaxy S6, il primo del nuovo anno, un 2016 che vedrà l’uscita del Samsung Galaxy S7. Chiaramente, va specificato che, purtroppo, tale update non riguarda l’installazione di Android Marshmallow, il sistema operativo che oramai tutti i fruitori di apparecchi telefonici targati Samsung stanno aspettando, ma sarà ancora basato su Android Lollipop 5.1.1. Come spesso è avvenuto anche nel recente passato, il nuovo aggiornamento del Samsung Galaxy S6 mirerà ad apportare alcune migliorie all’apparecchio, correggendo, al contempo, alcuni piccoli bug.