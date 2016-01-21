Samsung Galaxy S7 si mostra nei render ufficiali

Ancora una volta torniamo a parlarvi del prossimo apparecchio telefonico di top gamma prodotto dalla nota azienda tecnologica asiatica Samsung, ossia il Samsung Galaxy S7. Inutile ribadire, infatti, che, con l’avvicinarsi del mese di febbraio, oramai sempre più imminente, manca pochissimo anche alla presentazione ufficiale di tale dispositivo, e, di conseguenza, anche alla sua messa in commercio.
Attesissimo dai più, che si tratti di esperti, di semplici appassionati o di affezionati clienti al colosso sudcoreano, il Samsung Galaxy S7 ha già iniziato a far parlare di sé a partire dagli scorsi mesi estivi, quando vennero diffuse le prime indiscrezioni su di esso. E, pertanto, adesso che ci stiamo avvicinando sempre più alla sua ufficiale messa in mostra, che dovrebbe avvenire il 20 febbraio (giorno più, giorno meno), non è strano che i rumors che lo riguardano si stiano facendo sempre più insistenti.
L’ultimo, in ordine di tempo, riguarderebbe, ancora una volta, il suo design
, il suo aspetto estetico. Ne abbiamo già parlato più di una volta
nelle scorse settimane, e adesso sarebbe saltato fuori un render ufficiale
sul quale, poi, uSwitch e @OnLeaks, hanno girato un video di pochi secondi, mostrando quello che molto probabilmente, sarà proprio il design del Samsung Galaxy S7
.
Di seguito, ecco il video in questione. A voi le conclusioni.
[embed width="700" height="394"]https://www.youtube.com/watch?v=sDd8_NrkH7I[/embed]