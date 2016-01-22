Samsung Galaxy S7 avrà scanner della retina?

Lo sappiamo, purtroppo in questi giorni rischiamo seriamente di risultare ridondanti, tuttavia il 2016 è iniziato da ormai due settimane: e, come ben sanno i maggiori esperti, appassionati e addetti ai lavori per quel che concerne il settore della telefonia mobile, il nuovo anno ci avvicina anche all’uscita del nuovissimo smartphone di top gamma prodotto dalla nota azienda tecnologica sudcoreana Samsung, ossia il Samsung Galaxy S7. Già nel corso degli ultimi mesi abbiamo discusso parecchio di questo device, sottolineando come le sue caratteristiche tecniche dovrebbero garantire una serie di prestazioni veramente elevatissime, che avrebbero reso il Samsung Galaxy S7 come l’apparecchio telefonico più potente e performante mai creato dal colosso asiatico. E, adesso che la sua presentazione ufficiale si fa via via sempre più vicina, è anche naturale che le informazioni, i rumors e le indiscrezioni che lo riguardano si moltiplichino. L’ultimo, in ordine di tempo, riguarda una peculiarità di cui avevamo già discusso in passato, e che, sebbene fosse sembrata finora un po’ troppo futuristica, pare invece che potrebbe divenire presto realtà. Pare, infatti, che il Samsung Galaxy S7 integrerà addirittura uno scanner della retina, mandando quindi in pensione il sistema di scanner delle impronte digitali che solo di recente era stato introdotto negli apparecchi targati Samsung. Con la data d’uscita sempre più vicina di questo smartphone, vedremo se tale voce troverà riscontro nei fatti.