Samsung Galaxy S7 sarà multiaccessoriato

A rischio di sembrare pedanti (per l’ennesima volta), anche oggi abbiamo deciso di tornare a parlare del Samsung Galaxy S7, la cui presentazione ufficiale dovrebbe avvenire tra solo un mese, giorno più giorno meno. E pertanto, non è certo un mistero se un device così tanto atteso dai più importanti esperti e addetti ai lavori nel settore della telefonia mobile stia facendo parlare di sé come non mai. Il Samsung Galaxy S7, con ogni probabilità, al momento della sua uscita sarà il più potente e più performante apparecchio telefonico mai realizzato dalla nota azienda tecnologica sudcoreana Samsung, ed i primi test fatti su di esso confermano tali informazioni. Tuttavia, il Samsung Galaxy S7 non sarà solamente uno smartphone dalle elevatissime prestazioni: abbiamo discusso più di una volta, ad esempio, del suo design, dei suoi colori e del suo aspetto estetico, ed in effetti, a tal proposito, è interessante notare quanti siano gli accessori, soprattutto per quel che concerne le cover, che usciranno insieme a questo dispositivo. Che cover ci saranno, quindi, per il Samsung Galaxy S7? Naturalmente, non mancheranno le classiche flip cover e LED cover, quest’ultima dotata, appunto, di LED in grado di illuminarsi per avvisare l’utente di alcune notifiche. Ma non solo: ci saranno anche keyboard cover, dotate di tastierino, ed alcune altre cover più misteriose di cui non si sa ancora bene di cosa si tratti, note come backpack cover (che forse integrerà una batteria per migliorarne l’autonomia) e guard cover. Ancora poche settimane e sapremo tutto.