Samsung Galaxy S5 si aggiorna ancora

In questi giorni che vanno a concludere il mese di gennaio, abbiamo discusso numerose volte del prossimo device di top gamma prodotto dalla nota azienda tecnologica asiatica Samsung, ossia il Samsung Galaxy S7. Tuttavia, per quel che concerne il settore della telefonia mobile, l’attività del colosso sudcoreano non si riduce solo a questo, e infatti, negli ultimi tempi, Samsung ha distribuito numerosi aggiornamenti e updates per i suoi smartphone e phablet più recenti, tra i quali, chiaramente, non poteva mancare il top gamma 2014, il Samsung Galaxy S5. Quale sarà la natura di questo nuovo aggiornamento? Chiaramente, nulla che rivoluzionerà la fruibilità del Samsung Galaxy S5: nel corso delle prossime settimane, infatti, probabilmente sarà pronto l’attesissimo sistema operativo di Android Marshmallow, ragion per cui questo update è ancora basato su Android Lollipop 5.0, l’ultimo al momento disponibile per il Samsung Galaxy S5. Insomma, questo nuovo aggiornamento del Samsung Galaxy S5 si limiterà più che altro a correggere alcuni piccoli bug ed a migliorare la sicurezza dell’intero dispositivo. Il nuovo update per il Samsung Galaxy S5 è già disponibile presso alcuni paesi, tra i quali però al momento non figura l’Italia; il Belpaese, comunque, dovrebbe goderne già a breve, ed il consiglio è, naturalmente, di installarlo sul proprio device.