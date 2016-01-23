Samsung Galaxy S7 compare su AnTuTu!

Per quel che concerne il campo della telefonia mobile gestita da uno fra i più importanti colossi tecnologici del settore, il mese di febbraio, ormai prossimo ad arrivare, sarà estremamente importante: fra circa un mese, infatti, giorno più giorno meno, la grande azienda sudcoreana Samsung presenterà al mondo intero, in via ufficiale, il proprio nuovissimo device di top gamma, quel Samsung Galaxy S7 che, pur non essendo ancora uscito sul mercato, ha ormai conquistato tutti. E se è vero che, nel corso degli ultimi mesi, abbiamo parlato fin troppo di questo potentissimo smartphone, riportando una grandissima mole di indiscrezioni, rumors e voci di corridoio che lo riguardavano, adesso, finalmente, abbiamo del materiale ufficiale sul quale discutere. Infatti, sul prestigioso ed autorevole AnTuTu, il Samsung Galaxy S7, alcuni giorni fa, ha fatto una comparsata quasi a sorpresa, mostrandosi in quella che dovrebbe essere la versione americana. Abbiamo, quindi, alcune caratteristiche tecniche ufficiose, molte delle quali confermate rispetto alle varie indiscrezioni che avevamo fornito tempo fa. Su tutte, vediamo il processore Qualcomm Snapdragon 820 (la versione europea dovrebbe invece montare Exynos 8890), che nei primi test ha riscosso un ottimo risultato, totalizzando dei risultati stellari. Vediamo poi una RAM da 4 GB, con uno storage da 64 GB. Il sistema operativo, ovviamente, è il nuovissimo Android Marshmallow 6.