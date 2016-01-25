Samsung Galaxy Note 4 si aggiorna

Nel corso di questo primo mese del nuovo anno, un 2016 che, dal punto di vista del settore della telefonia mobile, dovrebbe regalare tante interessanti novità, abbiamo discusso parecchie volte del Samsung Galaxy S7. Difficile non farlo: tale smartphone, che al momento della sua uscita diventerà il miglior top di gamma disponibile dell’intera produzione del noto colosso sudcoreano, è ormai attesissimo dalla maggior parte dei migliori esperti, appassionati e addetti ai lavori di questo campo, e pertanto non è certo misterioso che stia monopolizzando l’attenzione dei più. Di contro, era ormai da parecchio tempo che non parlavamo più di un device come il Samsung Galaxy Note 4, che, seppur uscito già oltre un anno fa, mantiene ancora una serie di caratteristiche tecniche notevoli, capaci di garantirgli delle ottime prestazioni. Tuttavia, alcuni giorni fa il Samsung Galaxy Note 4 ha finalmente ottenuto un nuovo aggiornamento, motivo per cui torniamo oggi a parlarne. Va detto che, ovviamente, questo update è ancora una volta basato su Android Lollipop 5.1.1, mentre il suo successore, Android Marshmallow, dovrà aspettare ancora un po’. Il nuovo aggiornamento per il Samsung Galaxy Note 4 è attualmente disponibile, in Italia, solo per i dispositivi con brand Vodafone, ma anche gli altri non dovrebbero farsi attendere troppo.