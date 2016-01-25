Samsung Galaxy S6, ecco le novità sull’aggiornamento

All’inizio di questa ultima settimana del mese di gennaio, torniamo ancora una volta a discutere di uno fra i device di top gamma di maggior successo prodotto dalla nota azienda tecnologica coreana Samsung. Il Samsung Galaxy S6, infatti, immesso sul mercato internazionale della telefonia mobile da neanche un anno, ha finora riscosso un ottimo successo presso il pubblico e la critica, che ne ha esaltato le elevate prestazioni e le ottime caratteristiche tecniche. Uno smartphone certamente di altissimo livello, ma non esente, purtroppo, da alcune problematiche. Difatti, come ben sanno molti tra i più vecchi ed affezionati clienti dell’azienda asiatica, uno dei talloni d’Achille degli apparecchi telefonici targati Samsung è sempre stato la scarsa durata della batteria. Un difetto al quale, tuttavia, la casa sudcoreana ha sempre cercato di porre rimedio. In effetti, soffermandosi in particolare proprio sul Samsung Galaxy S6, giusto pochi giorni fa avevamo riportato la notizia dell’arrivo di un nuovo aggiornamento per questo smartphone, l’ennesimo basato su Android Lollipop 5.1.1. La novità è che adesso, finalmente, abbiamo alcuni interessanti feedback circa quell’update, che riportano proprio come l’aumento della durata della batteria sia una fra le migliorie più interessanti relative a tale aggiornamento. E chissà che, con l’arrivo ormai prossimo di Android Marshmallow sul Samsung Galaxy S6, la cosa non migliori ancora di più.