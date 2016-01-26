Ecco la SlimType Cover per Samsung Galaxy S6

Pur essendo ormai in procinto di arrivare sul mercato il prossimo device di top gamma prodotto dal noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung, ossia il Samsung Galaxy S7, c’è uno smartphone dalle elevate prestazioni che proprio non ci sta a farsi scalzare dal proprio illustre successore, e che si appresta pertanto a trascorrere ancora diversi mesi da grande protagonista: è il Samsung Galaxy S6 (insieme a relative versioni potenziate, ossia il Samsung Galaxy S6 Edge ed il Samsung Galaxy S6 Edge Plus), uscito meno di un anno fa e considerato, ad oggi, come uno fra i migliori apparecchi telefonici mai realizzati dall’azienda asiatica. Difatti, se negli ultimi giorni abbiamo parlato di un nuovo aggiornamento per il Samsung Galaxy S6, oggi vogliamo invece discutere di un suo accessorio esclusivo, che a breve dovrebbe essere immesso sul mercato. Stiamo parlando, per l’appunto, di una nuovissima cover, la SlimType Cover: ma in cosa consisterà, esattamente? Sviluppata da One2Touch, nota compagnia norvegese, la SlimType Cover sarà disponibile per il Samsung Galaxy S6 e per il Samsung Galaxy S6 Edge, e si presenterà come una sorta di ibrido tra la classica flip cover ed una keyboard cover: sarà quindi una flip cover con una tastiera inclusa, il cui prezzo dovrebbe aggirarsi intorno ai 40 euro.